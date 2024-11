Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 5,9°C e i 11,7°C, mentre il vento si presenterà debole, con raffiche che non supereranno i 9,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 44%.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 5,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 51%, con un vento leggero proveniente da Est-Nord Est a 4,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 46%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando si registreranno poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 7,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori intorno al 18%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 4,5 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 28% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che toccheranno il picco di 11,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 54%, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra 5,4 km/h e 9,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 23%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nubi sparse e temperature in calo fino a 6,5°C alle 23:00. La percentuale di nuvolosità raggiungerà l’82%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Est-Sud Est a circa 4,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni evidenziano un clima fresco e variabile, con temperature che si manterranno sotto i 12°C e una maggiore copertura nuvolosa. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, senza significative variazioni, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.4° perc. +5.4° Assenti 3.1 NE max 2.9 Grecale 43 % 1021 hPa 5 cielo sereno +4.6° perc. +4.6° Assenti 4.2 ENE max 4.1 Grecale 39 % 1024 hPa 8 poche nuvole +6.1° perc. +6.1° Assenti 1.4 E max 2.2 Levante 32 % 1027 hPa 11 nubi sparse +10.6° perc. +8.4° Assenti 2.1 SO max 4.2 Libeccio 23 % 1028 hPa 14 nubi sparse +11.5° perc. +9.4° Assenti 5.4 S max 9.4 Ostro 27 % 1028 hPa 17 poche nuvole +8.2° perc. +7.8° Assenti 4.9 ESE max 5.5 Scirocco 44 % 1031 hPa 20 nubi sparse +7° perc. +6.4° Assenti 5.2 ESE max 5.9 Scirocco 44 % 1032 hPa 23 nubi sparse +6.5° perc. +5.8° Assenti 4.9 ESE max 5.9 Scirocco 44 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:41

