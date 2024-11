Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno la notte e la mattina. I dati indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 15°C nelle prime ore, con un’intensità del vento che raggiungerà punte di 42,6 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di schiarite e un progressivo abbassamento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, Firenze sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 15°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 14,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 96,4 km/h, creando condizioni di burrasca forte. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,53 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge continueranno fino alle 07:00, per poi attenuarsi. La temperatura si manterrà intorno ai 10°C, con una percezione di freddo accentuata dalla presenza di vento, che si ridurrà a 12,7 km/h. A partire dalle 09:00, il cielo si presenterà coperto, ma le piogge cesseranno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura percepita si stabilizzerà attorno ai 11°C.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà progressivamente, portando a un clima sereno con temperature che raggiungeranno i 14°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 10 km/h, e le precipitazioni saranno assenti. L’umidità scenderà notevolmente, contribuendo a un comfort termico migliore.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno a circa 7°C, con una percezione di freddo accentuata. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 45%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze indicano un Venerdì 22 Novembre caratterizzato da un inizio instabile, ma con un miglioramento significativo nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni variabili, con possibilità di ulteriori schiarite e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14° perc. +13.4° 0.12 mm 37.2 OSO max 84.1 Libeccio 73 % 994 hPa 5 pioggia leggera +12.1° perc. +11.1° 0.13 mm 26.5 OSO max 52.6 Libeccio 68 % 996 hPa 8 cielo coperto +11.1° perc. +10.2° prob. 28 % 6.8 OSO max 22.7 Libeccio 73 % 1000 hPa 11 nubi sparse +14° perc. +12° prob. 8 % 10.9 NNO max 26 Maestrale 23 % 1003 hPa 14 cielo sereno +13.8° perc. +11.6° Assenti 10.5 N max 26.2 Tramontana 16 % 1006 hPa 17 cielo sereno +9.8° perc. +8.5° Assenti 9.1 NE max 17.5 Grecale 33 % 1010 hPa 20 cielo coperto +7.7° perc. +6.6° Assenti 6.8 NE max 12.9 Grecale 45 % 1013 hPa 23 nubi sparse +6.4° perc. +5.8° Assenti 4.8 NE max 7 Grecale 45 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.