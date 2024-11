Previsioni Meteo Fiumicino: il bollettino per martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Fiumicino si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto per gran parte del tempo. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 10,8°C durante la notte e un massimo di 18,4°C nel pomeriggio. La ventilazione si presenterà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si manterrà stabile con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 10,8°C. La velocità del vento sarà di circa 18,3 km/h proveniente da Nord Est, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno all’1%. L’umidità si aggirerà intorno al 47%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 17°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90% intorno alle 10:00. Anche la velocità del vento si manterrà costante, con valori che varieranno tra i 12,8 km/h e i 19,2 km/h. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 43%, rendendo l’aria leggermente più umida.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno il picco di 18,4°C alle 14:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 84% e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una velocità di circa 11,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà attorno al 38%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 91%. Anche in questo caso, il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 24 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fiumicino indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe evolversi. Domani e dopodomani, si continuerà a registrare un clima fresco e nuvoloso, con temperature che non subiranno variazioni drastiche.

V (km/h) Umidità Pressione 4 poche nuvole +11.1° perc. +9.6° prob. 1 % 18.5 NE max 23 Grecale 51 % 1017 hPa 7 nubi sparse +11.9° perc. +10.7° prob. 5 % 19.1 NE max 23.2 Grecale 59 % 1018 hPa 10 cielo coperto +16.1° perc. +14.9° Assenti 16.6 NE max 17 Grecale 46 % 1018 hPa 13 cielo coperto +18.1° perc. +17° Assenti 9.6 NNE max 11.6 Grecale 38 % 1016 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +15.9° Assenti 12.8 N max 13.9 Tramontana 45 % 1017 hPa 19 cielo coperto +14.9° perc. +13.8° Assenti 14.6 NNE max 20.2 Grecale 52 % 1018 hPa 22 cielo coperto +13.4° perc. +12.3° Assenti 19 NE max 24 Grecale 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:50

