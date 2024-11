Previsioni Meteo Fiumicino: il bollettino per martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Fiumicino si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in nuvolosità crescente nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C durante le ore centrali della giornata, mentre la sera si assisterà a un lieve abbassamento, con valori che scenderanno fino a 16,7°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, tra le 03:00 e le 05:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,4°C. L’umidità sarà moderata, intorno al 61%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa. Le condizioni di calma e serenità favoriranno un inizio di giornata tranquillo.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si intensificheranno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 14,9°C alle 07:00 e i 18,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 10 e i 11 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 70%, contribuendo a un clima fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C e 18,9°C, senza significative variazioni. La brezza leggera continuerà a spirare, rendendo l’atmosfera più umida, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,7°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà nuvoloso, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di maggiore copertura. La velocità del vento sarà molto debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fiumicino indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, soprattutto per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi variazioni più marcate nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +13° perc. +12° Assenti 10.4 NE max 10.8 Grecale 64 % 1024 hPa 7 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° Assenti 10.9 NE max 11.4 Grecale 73 % 1025 hPa 10 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° Assenti 4.6 ESE max 5.7 Scirocco 65 % 1025 hPa 13 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 7 S max 6.3 Ostro 69 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 2.7 SSO max 4 Libeccio 71 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 2.5 NE max 2.4 Grecale 72 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 5.9 NE max 5 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:56

