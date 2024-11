Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Fiumicino per Domenica 17 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio prevalentemente nuvoloso. Verso la sera, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che accompagneranno la notte. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 16°C.

Nella notte, tra le 03:00 e le 06:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che varierà da 7,6°C a 9,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 10,6 km/h e 11,5 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 64%, garantendo un’atmosfera fresca e gradevole.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, si noterà un aumento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,7°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà costante, con valori attorno ai 8-11 km/h. L’umidità si manterrà tra il 53% e il 57%, creando un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10-12 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, ma l’atmosfera sarà caratterizzata da un’alta umidità, che toccherà il 69%.

La sera porterà un cambiamento notevole: a partire dalle 20:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che varieranno da 0,2 mm a 0,66 mm. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 20 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando punte del 82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino indicano un inizio di giornata sereno, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una serata con piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una maggiore instabilità atmosferica, con possibilità di piogge più consistenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono miglioramenti immediati.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +8.3° perc. +6.3° Assenti 11.5 NE max 12.2 Grecale 65 % 1019 hPa 7 poche nuvole +10° perc. +8.4° Assenti 11.4 NE max 11.7 Grecale 64 % 1019 hPa 10 nubi sparse +14.4° perc. +13.3° Assenti 8.7 E max 7.3 Levante 53 % 1018 hPa 13 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 9.8 SSE max 9.6 Scirocco 61 % 1016 hPa 16 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° Assenti 9.9 SSE max 12.2 Scirocco 67 % 1015 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° prob. 24 % 15.2 SE max 17.7 Scirocco 74 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +15.9° perc. +15.6° 0.66 mm 11.6 S max 17.7 Ostro 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.