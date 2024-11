Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fiumicino di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una predominanza di brezze, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che varieranno da 12,1°C a 13,3°C. L’umidità si attesterà intorno al 61% e 70%, mentre i venti soffieranno da Nord Est con velocità comprese tra 10,7 km/h e 11,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno fino a diventare parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 13,9°C alle 06:00 fino a raggiungere 19,2°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 3% al 31%. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che varierà tra 4,2 km/h e 11,4 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. L’umidità si stabilizzerà intorno al 64% e 66%, mentre i venti saranno moderati, con intensità che varierà tra 4,6 km/h e 6,2 km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che varierà dal 42% al 77%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 18,2°C a 16,3°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, con intensità che potrà raggiungere i 12,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità con temperature miti e un cielo che si manterrà variabile. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere un miglioramento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +12.7° perc. +11.8° Assenti 10.9 NE max 12.2 Grecale 66 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 10.9 ENE max 11.9 Grecale 76 % 1026 hPa 10 poche nuvole +18.5° perc. +18.1° Assenti 5.1 ESE max 6.4 Scirocco 65 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 6.2 SSO max 5.6 Libeccio 64 % 1026 hPa 16 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 5.2 OSO max 5.6 Libeccio 68 % 1026 hPa 19 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 4.4 N max 3.6 Tramontana 70 % 1027 hPa 22 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° Assenti 10.5 NE max 10.7 Grecale 73 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:55

