Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Floridia di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,3°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1030 hPa, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 72%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare cieli sereni, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale di nuvole che non supererà il 25%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 4 km/h e i 8 km/h, provenienti principalmente da Ovest e Nord Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà stabile, con nubi sparse che non influenzeranno significativamente le temperature, che si manterranno attorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 77% nel tardo pomeriggio, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 12,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a una serata tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia indicano un Lunedì 25 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature miti e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con un possibile leggero aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio settimana favorevole, ideale per attività all’aperto e passeggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.5° perc. +10.6° Assenti 8.1 O max 8 Ponente 72 % 1031 hPa 5 cielo sereno +11.3° perc. +10.4° Assenti 8.4 O max 8.2 Ponente 72 % 1030 hPa 8 cielo sereno +14° perc. +13.1° Assenti 5.9 ONO max 6.4 Maestrale 62 % 1030 hPa 11 poche nuvole +16.4° perc. +15.5° Assenti 2 E max 5.5 Levante 54 % 1028 hPa 14 nubi sparse +16.5° perc. +15.7° Assenti 7.1 ESE max 6.9 Scirocco 57 % 1026 hPa 17 nubi sparse +14.3° perc. +13.6° Assenti 3.3 SSO max 6.3 Libeccio 70 % 1026 hPa 20 cielo sereno +13.4° perc. +12.7° Assenti 7.4 NO max 6.7 Maestrale 74 % 1027 hPa 23 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 7.3 NO max 7.3 Maestrale 76 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

