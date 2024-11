Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Floridia si troverà a vivere condizioni meteo prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, permettendo di godere di un clima mite. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative, mantenendo un cielo sereno e temperature in lieve aumento.

Nel dettaglio, durante la mattina di Lunedì, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a rendere l’aria piacevole, mentre l’umidità si manterrà attorno al 60%. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni, garantendo così una giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un leggero cambiamento, con l’aumento della copertura nuvolosa. Tuttavia, le temperature rimarranno miti, attorno ai 17°C. Non si prevedono precipitazioni, e la brezza leggera accompagnerà le ore serali, mantenendo un clima piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole e di temperature miti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.3° perc. +16.1° Assenti 7.2 ONO max 7.3 Maestrale 82 % 1024 hPa 5 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 5.8 ONO max 5.7 Maestrale 81 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.9 NO max 3.6 Maestrale 69 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 6.1 E max 5.6 Levante 60 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 11.1 ESE max 8.4 Scirocco 65 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 4.1 S max 5.6 Ostro 77 % 1023 hPa 20 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 3.4 NNO max 4.2 Maestrale 78 % 1024 hPa 23 poche nuvole +16.9° perc. +16.7° Assenti 4.8 NNO max 5.4 Maestrale 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:56

