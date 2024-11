Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Floridia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo variabile, con piogge leggere che accompagneranno la mattinata e un progressivo miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante la notte e che raggiungeranno un massimo di circa 19°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante nelle prime ore del giorno, con una graduale diminuzione delle nubi nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 8,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si attesteranno intorno al 99%. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da Est e Sud Est, con velocità che si aggireranno intorno ai 6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli di pioggia che si attesteranno tra i 0,34 mm e i 0,94 mm.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 19°C alle 14:00, mentre la copertura nuvolosa diminuirà al 96%. La probabilità di pioggia si ridurrà, e il vento continuerà a soffiare leggero, contribuendo a un clima più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno al 6%. Le condizioni di meteo sereno favoriranno una serata piacevole, con venti leggeri che renderanno l’atmosfera ancora più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni, con temperature che si manterranno miti e un clima complessivamente favorevole. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più secco e soleggiato, rendendo le giornate successive ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.4 mm 5 ESE max 6.8 Scirocco 86 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.16 mm 4.4 ESE max 6.7 Scirocco 86 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.77 mm 8.3 ESE max 11.6 Scirocco 82 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.75 mm 5.5 ESE max 6.9 Scirocco 74 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +19° perc. +18.7° 0.16 mm 6.1 SSO max 10.4 Libeccio 67 % 1014 hPa 17 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° prob. 88 % 5.9 SSO max 7.5 Libeccio 76 % 1015 hPa 20 poche nuvole +16.5° perc. +16.3° prob. 60 % 7.6 OSO max 8.5 Libeccio 80 % 1016 hPa 23 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° prob. 55 % 8.4 O max 8.5 Ponente 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.