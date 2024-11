Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Floridia per Venerdì 22 Novembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16,9°C e +22°C, mentre i venti soffieranno con intensità variabile, raggiungendo anche punte di 34 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con assenza di pioggia prevista.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano una situazione di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai +16,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 49,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +19,6°C entro le 08:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con intensità fresca e raffiche che potranno superare i 41 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 69%.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con la presenza di poche nuvole a partire dalle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +21°C e i venti manterranno una velocità sostenuta, oscillando tra 28,8 km/h e 33,7 km/h. L’umidità continuerà a variare, raggiungendo il 54%.

La sera porterà nuovamente un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno sui +17,6°C. I venti si faranno più freschi, con velocità che scenderanno a circa 23,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Floridia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma al momento non si intravedono segnali di cambiamenti significativi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 15 % 27.2 O max 51.6 Ponente 75 % 1011 hPa 5 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 17 % 21.2 OSO max 41.5 Libeccio 76 % 1011 hPa 8 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° prob. 21 % 22.5 OSO max 41.6 Libeccio 69 % 1012 hPa 11 nubi sparse +22° perc. +21.8° prob. 15 % 32.4 OSO max 47.8 Libeccio 57 % 1010 hPa 14 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 28.8 O max 43.9 Ponente 57 % 1010 hPa 17 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 33.7 O max 53.8 Ponente 77 % 1011 hPa 20 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 28.1 O max 47.8 Ponente 73 % 1013 hPa 23 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° prob. 2 % 21.9 O max 38.7 Ponente 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.