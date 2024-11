Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Floridia di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità e temperature miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si protrarranno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. Man mano che la giornata proseguirà, si assisterà a un graduale miglioramento, ma le nubi rimarranno comunque presenti.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e pioggia leggera, con una temperatura di circa 17,5°C e un’umidità che si manterrà attorno al 78%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 6,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 20%.

Con l’arrivo della mattina, il tempo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra l’85% e il 90%, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 29%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 12,3 km/h nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,1°C. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre le probabilità di pioggia si stabilizzeranno intorno al 53%. La brezza leggera continuerà a soffiare da est-sud-est, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno tra i 17,2°C e i 17,5°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 15%, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 75%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con una velocità che non supererà i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia indicano una giornata nuvolosa con possibilità di piogge leggere, ma senza eventi meteorologici significativi. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.5° perc. +17.3° 0.19 mm 3.5 E max 6.2 Levante 78 % 1026 hPa 5 nubi sparse +17.2° perc. +17° prob. 42 % 4.3 E max 6.9 Levante 79 % 1026 hPa 8 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° prob. 15 % 8.1 E max 10.5 Levante 71 % 1027 hPa 11 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° prob. 24 % 10.4 E max 9 Levante 66 % 1026 hPa 14 nubi sparse +19.2° perc. +19° prob. 49 % 12.3 ESE max 11.8 Scirocco 68 % 1025 hPa 17 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 53 % 7.7 ESE max 9 Scirocco 75 % 1026 hPa 20 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° prob. 12 % 7.7 NE max 9.8 Grecale 77 % 1026 hPa 23 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 15 % 6.9 NE max 9.8 Grecale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:52

