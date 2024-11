Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 17 Novembre, Floridia si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature varieranno da un minimo di +13,2°C durante la notte a un massimo di +18,3°C nel pomeriggio, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa della brezza leggera che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 53% e il 74%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016-1020 hPa.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai +12,7°C e +13,2°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, ma non ci saranno precipitazioni.

La mattina si aprirà con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i +14°C alle 07:00 e arrivando a +17,8°C entro le 11:00. Il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera continuerà a rendere l’aria piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà il suo picco con una temperatura di +18,3°C alle 13:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza nuvole che possano disturbare il bel tempo. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53-61%, rendendo il clima molto confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai +14,5°C alle 23:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera continuerà a soffiare. L’umidità si manterrà intorno al 62-65%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia indicano una giornata di Domenica 17 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperato, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i +13°C e i +18°C, mantenendo un clima piacevole e senza precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.9° perc. +12.1° Assenti 7.3 ONO max 7.3 Maestrale 72 % 1020 hPa 5 cielo sereno +12.7° perc. +11.9° Assenti 7.2 ONO max 6.8 Maestrale 73 % 1020 hPa 8 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 5.2 O max 7.6 Ponente 66 % 1020 hPa 11 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 0.8 NNE max 7.8 Grecale 54 % 1018 hPa 14 cielo sereno +18.1° perc. +17.4° Assenti 4.1 E max 10.2 Levante 54 % 1017 hPa 17 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 3.2 SO max 6.4 Libeccio 64 % 1017 hPa 20 cielo sereno +14.8° perc. +14° Assenti 8.8 ONO max 8.4 Maestrale 62 % 1017 hPa 23 cielo sereno +14.5° perc. +13.7° Assenti 8.2 O max 8.9 Ponente 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:46

