Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Floridia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da pioggia leggera durante gran parte della giornata, con un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C, con un’umidità che si manterrà elevata, oscillando attorno all’82%. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da direzioni variabili, con velocità che non supereranno i 12 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che scenderà fino a 16,2°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 86%, e la copertura nuvolosa sarà attorno al 73%. I venti saranno leggeri, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,9 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera percezione di calore. La copertura nuvolosa sarà elevata, attorno al 75%, e l’umidità rimarrà alta, intorno all’82%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 12 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con la transizione da pioggia leggera a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un’umidità che scenderà leggermente. I venti continueranno a soffiare debolmente, con una probabilità di pioggia che si ridurrà notevolmente.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà coperto ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno attorno ai 18°C, e l’umidità si manterrà attorno al 75%. I venti saranno leggeri, con una direzione costante da est-nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia indicano una giornata di Mercoledì 6 Novembre caratterizzata da pioggia leggera al mattino, con un miglioramento nel pomeriggio e una serata più stabile. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.7° perc. +16.6° 0.35 mm 0.8 N max 4 Tramontana 82 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.36 mm 2.8 N max 4.3 Tramontana 86 % 1025 hPa 8 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.31 mm 6.1 E max 8.6 Levante 78 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +19.7° perc. +19.6° 0.45 mm 11.7 ESE max 11.3 Scirocco 70 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +19.3° perc. +19.1° 0.23 mm 12.8 ESE max 12.5 Scirocco 71 % 1025 hPa 17 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° prob. 57 % 8.5 E max 10.3 Levante 75 % 1026 hPa 20 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° prob. 20 % 6.8 ENE max 8.5 Grecale 75 % 1027 hPa 23 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 12 % 5.6 ENE max 6.7 Grecale 74 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:54

