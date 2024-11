Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Floridia si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17°C e +19°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. Le previsioni meteo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, rendendo improbabili eventi piovosi significativi.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno a +17°C. La copertura nuvolosa sarà dell’81%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attorno al 35%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che salirà fino a +19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93%, e il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 13 km/h. Anche in questo caso, la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi tra l’1% e il 3%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che scenderanno leggermente fino a +17,8°C. La brezza si manterrà leggera, con velocità che non supereranno i 12 km/h. Anche in questo intervallo orario, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 68%.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +17°C. La brezza leggera persisterà, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, variando tra il 1% e il 18%. L’umidità si manterrà costante, intorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia indicano un Sabato caratterizzato da un clima nuvoloso e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° prob. 4 % 4.4 NE max 8 Grecale 78 % 1024 hPa 5 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° prob. 6 % 4.6 NNE max 7.8 Grecale 78 % 1024 hPa 8 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° prob. 1 % 8.6 ENE max 11.2 Grecale 72 % 1024 hPa 11 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° prob. 3 % 13.3 E max 12.6 Levante 65 % 1023 hPa 14 cielo coperto +18.9° perc. +18.4° prob. 8 % 11.8 E max 11.8 Levante 62 % 1021 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° prob. 8 % 7.2 E max 8.5 Levante 69 % 1021 hPa 20 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 3 % 5.5 E max 7.5 Levante 71 % 1021 hPa 23 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 18 % 4.8 E max 7.4 Levante 72 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:51

