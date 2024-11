Previsioni Meteo Foggia: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo inizialmente coperto a schiarite nel pomeriggio e serata. Le temperature percepite si attesteranno tra i 12,6°C e i 19,6°C, mentre i venti saranno leggeri, prevalentemente da ovest-nord-ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,6°C. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, e il vento soffierà a una velocità di circa 4,8 km/h. Le condizioni rimarranno stabili senza precipitazioni.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 18,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 55%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una velocità di circa 2,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 19,6°C alle ore 13:00. L’umidità scenderà ulteriormente, stabilizzandosi attorno al 49%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 7,9 km/h.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. L’umidità rimarrà attorno all’88%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Foggia mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che si schiarirà ulteriormente. Si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +11.9° Assenti 4.2 ONO max 4.4 Maestrale 88 % 1026 hPa 4 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 4.9 O max 4.9 Ponente 90 % 1026 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° Assenti 3.2 ONO max 3.7 Maestrale 81 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +17° Assenti 2.3 N max 2.7 Tramontana 62 % 1028 hPa 13 poche nuvole +19.6° perc. +18.9° Assenti 3.9 NE max 4.2 Grecale 49 % 1027 hPa 16 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 8.6 NE max 14.1 Grecale 68 % 1027 hPa 19 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 4.8 ONO max 5 Maestrale 84 % 1028 hPa 22 cielo sereno +13.1° perc. +12.8° Assenti 5.7 ONO max 5.7 Maestrale 89 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:43

