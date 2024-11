Previsioni Meteo Foggia: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche variabili, con un netto miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, lasciando spazio a un cielo sereno che accompagnerà la giornata.

Nella mattina, il meteo si stabilizzerà con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 12°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 10°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord, con velocità che varieranno tra i 6 e i 15 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente contenuti, oscillando tra il 41% e il 51%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continueranno a mostrare cieli sereni, con qualche nube sparsa che non influenzerà significativamente le temperature, che si manterranno intorno ai 11°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma rimarrà comunque su livelli accettabili.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature che scenderanno fino a 7°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 58% entro la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni meteo per Foggia di Sabato 23 Novembre evidenziano una giornata che si preannuncia favorevole, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.8° perc. +7.4° prob. 2 % 8.8 NO max 19.4 Maestrale 46 % 1019 hPa 5 cielo coperto +7° perc. +5.5° Assenti 7.8 ONO max 7.8 Maestrale 50 % 1023 hPa 8 cielo sereno +9.4° perc. +7.9° prob. 21 % 9.6 NNO max 15.5 Maestrale 47 % 1027 hPa 11 cielo sereno +11.9° perc. +10.3° prob. 20 % 14.8 N max 16.4 Tramontana 43 % 1028 hPa 14 poche nuvole +12° perc. +10.4° Assenti 9 N max 9.7 Tramontana 41 % 1030 hPa 17 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.1 NE max 2.8 Grecale 51 % 1032 hPa 20 cielo sereno +8.1° perc. +7.6° Assenti 5 SSO max 5.2 Libeccio 55 % 1034 hPa 23 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 4.4 S max 5.3 Ostro 58 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.