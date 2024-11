Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra i 6°C e i 13,3°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, mentre non si prevedono precipitazioni.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con cielo sereno e una leggera brezza. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 5%. L’umidità sarà attorno al 43%, garantendo un clima fresco ma piacevole.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 64% intorno alle 08:00. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 10,8°C alle 09:00 e i 12,2°C alle 10:00. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,7 km/h e i 6,3 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 25% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 13,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 9% alle 14:00, garantendo un clima ideale per attività all’aperto. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con intensità che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno a 8,6°C intorno alle 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 57% alle 23:00, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 41%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, senza impatti significativi sulle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.7° perc. +5.1° Assenti 8.3 NE max 8.7 Grecale 39 % 1020 hPa 5 poche nuvole +6° perc. +4.3° Assenti 8.2 ENE max 8.1 Grecale 35 % 1023 hPa 8 nubi sparse +8.5° perc. +7.5° Assenti 7.1 ENE max 7.8 Grecale 31 % 1026 hPa 11 nubi sparse +13° perc. +11° Assenti 5.7 SSE max 6.2 Scirocco 24 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.1° perc. +11.2° Assenti 8.8 SSE max 10.3 Scirocco 29 % 1028 hPa 17 cielo sereno +9.3° perc. +8.3° Assenti 7.5 E max 8.1 Levante 37 % 1030 hPa 20 cielo sereno +8.6° perc. +7.2° Assenti 8.9 E max 9.5 Levante 36 % 1032 hPa 23 nubi sparse +8.6° perc. +6.9° Assenti 10.2 E max 11 Levante 41 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.