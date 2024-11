Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Follonica si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature fresche, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero aumento delle nuvole, senza però alcuna previsione di precipitazioni. La temperatura percepita sarà generalmente più bassa rispetto a quella reale, a causa di una leggera brezza proveniente da nord-nord est.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 7°C. La mattina si aprirà con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 16°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, permettendo al sole di riscaldare l’aria.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a circa 12°C alle ore 16:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 57%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con venti leggeri che non influenzeranno significativamente il comfort termico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che tenderanno a risalire e cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di un possibile abbassamento delle temperature nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.9° perc. +5° Assenti 9.9 NNE max 12.2 Grecale 75 % 1021 hPa 5 cielo sereno +6.7° perc. +4.8° Assenti 9.4 NNE max 10 Grecale 74 % 1021 hPa 8 cielo sereno +9.9° perc. +8.9° Assenti 8.3 NNE max 11.8 Grecale 58 % 1022 hPa 11 cielo sereno +15.5° perc. +14° Assenti 8.8 N max 15.8 Tramontana 36 % 1022 hPa 14 cielo sereno +16.3° perc. +14.9° Assenti 9 NNE max 14.5 Grecale 36 % 1021 hPa 17 nubi sparse +11.3° perc. +9.9° Assenti 9.1 NNE max 9 Grecale 57 % 1022 hPa 20 nubi sparse +9.9° perc. +8.8° Assenti 9 NNE max 8.6 Grecale 59 % 1023 hPa 23 poche nuvole +9.5° perc. +8.2° Assenti 9 NNE max 9 Grecale 60 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:51

