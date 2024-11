Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 17 Novembre a Follonica si presenteranno con una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con qualche schiarita nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11°C e +16,6°C, mentre il vento soffierà da est con intensità variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa influenzare la percezione del sole.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai +11°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’ottima visibilità e un’umidità intorno all’84%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 5,5 km/h, proveniente da est. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo si coprirà gradualmente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a +12,5°C e poi a +16,3°C entro le 12:00. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, con velocità che varierà tra 9 km/h e 14,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma non si prevedono piogge. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, attorno ai 12,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a sereno. Le temperature scenderanno a +12,7°C e poi a +13°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con una leggera brezza. L’umidità si attesterà intorno all’89%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature miti e la leggera brezza renderanno la giornata piacevole, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.7° perc. +10° Assenti 6.6 E max 5.6 Levante 85 % 1019 hPa 5 poche nuvole +10.4° perc. +9.7° prob. 3 % 7.6 ESE max 7.3 Scirocco 86 % 1019 hPa 8 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° prob. 6 % 9.8 SE max 12.4 Scirocco 77 % 1018 hPa 11 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° Assenti 13.6 SE max 18.3 Scirocco 64 % 1017 hPa 14 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° prob. 6 % 14.5 SE max 17.6 Scirocco 66 % 1014 hPa 17 nubi sparse +14.1° perc. +13.6° prob. 6 % 10.2 ESE max 14.9 Scirocco 80 % 1014 hPa 20 cielo sereno +12.7° perc. +12.4° prob. 6 % 10.4 E max 12.7 Levante 89 % 1013 hPa 23 poche nuvole +13.2° perc. +12.9° prob. 3 % 10.1 E max 11.6 Levante 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:49

