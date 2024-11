Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La situazione non cambierà significativamente nel corso della mattinata, quando si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse e un incremento delle temperature fino a raggiungere i 19,4°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, le previsioni del tempo per la giornata di Giovedì 7 Novembre a Follonica evidenziano che durante la notte il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 97%. Le temperature percepite si manterranno tra i 13°C e i 13,8°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 72%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa, ma le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,4°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Le precipitazioni non sono previste, mantenendo così una giornata asciutta.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14°C. Il vento si farà più presente, ma sempre con intensità leggera, e l’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Follonica nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, e la situazione meteorologica rimarrà favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.5° perc. +12.8° Assenti 8.6 ENE max 8.1 Grecale 74 % 1027 hPa 5 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 9 ENE max 8.4 Grecale 76 % 1027 hPa 8 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° Assenti 7.7 ENE max 9.4 Grecale 67 % 1028 hPa 11 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 4.8 ESE max 6.6 Scirocco 53 % 1028 hPa 14 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 1.9 SSE max 5.3 Scirocco 54 % 1027 hPa 17 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° Assenti 6.6 NE max 6.2 Grecale 72 % 1027 hPa 20 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 8.7 ENE max 8.3 Grecale 74 % 1027 hPa 23 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° Assenti 8.3 ENE max 7.9 Grecale 76 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:58

