Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere durante le prime ore. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,2°C nel pomeriggio. I venti saranno deboli, prevalentemente provenienti da est e nord-est, con intensità che non supererà i 12 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 57% e il 81%.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con una percezione di temperatura leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 11,4 km/h, contribuendo a mantenere l’atmosfera umida.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare cieli coperti, con temperature che saliranno lentamente fino a toccare i 18,9°C intorno a mezzogiorno. La pioggia si attenuerà, ma la nuvolosità rimarrà costante. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. I cieli rimarranno coperti e la temperatura massima raggiungerà i 19,2°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 2,2 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a mantenersi alta.

La sera porterà con sé cieli ancora coperti, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. I venti rimarranno leggeri e l’umidità si attesterà intorno al 80%. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di frescura aumenterà con il calare della notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni nuvolose e fresche, con possibilità di piogge sporadiche. La settimana si prospetta variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° prob. 60 % 11.4 ENE max 17 Grecale 81 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +14.5° perc. +14.1° 0.25 mm 9.9 ENE max 15.5 Grecale 81 % 1024 hPa 8 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 59 % 8.2 NE max 10.8 Grecale 77 % 1024 hPa 11 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° prob. 47 % 6.3 ENE max 10 Grecale 61 % 1023 hPa 14 cielo coperto +18.9° perc. +18.4° prob. 40 % 1.8 SO max 3.9 Libeccio 59 % 1022 hPa 17 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° prob. 32 % 5.2 NE max 6.3 Grecale 76 % 1022 hPa 20 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 1 % 8.9 NE max 9.4 Grecale 79 % 1022 hPa 23 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 1 % 8.6 NE max 8.6 Grecale 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.