Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 9,2°C e i 10,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo coperto per tutta la giornata. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord Ovest, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e gli 8,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà compresa tra il 40% e il 53%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 10,3°C intorno alle 10:00. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si manterrà alta, attorno al 89%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, variando dal 10% al 28%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,51 mm entro le 19:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9,7°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 94%. I venti si manterranno leggeri, con intensità che non supereranno i 8,7 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno fino a tarda notte. Le temperature non varieranno significativamente, mantenendosi intorno ai 9,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 44%.

In conclusione, le previsioni meteo per Forlì nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che le temperature rimarranno miti, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni. Gli abitanti di Forlì dovranno prepararsi a un clima umido e variabile, con cieli nuvolosi e occasionali piogge leggere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 51 % 4.5 NO max 5.5 Maestrale 91 % 1023 hPa 4 cielo coperto +9.1° perc. +8.8° prob. 49 % 5 NO max 6.9 Maestrale 92 % 1023 hPa 7 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 10 % 3.2 NO max 4.3 Maestrale 92 % 1024 hPa 10 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 24 % 5.4 NO max 6.3 Maestrale 89 % 1024 hPa 13 cielo coperto +10.1° perc. +9.5° prob. 41 % 7.5 NO max 10 Maestrale 91 % 1024 hPa 16 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 48 % 4.6 NO max 7.9 Maestrale 92 % 1024 hPa 19 pioggia leggera +9.7° perc. +9.7° 0.51 mm 3.7 O max 6.6 Ponente 94 % 1025 hPa 22 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 44 % 3.6 ONO max 4.5 Maestrale 93 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:34

