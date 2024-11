Previsioni Meteo Forlì: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 13,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 6,9 km/h e i 9,7 km/h, sempre da direzione nord-ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, passando dall’83% al 58%, il che contribuirà a rendere l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente a 12,2°C alle 15:00. La brezza si farà più leggera, con raffiche che non supereranno i 12,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà praticamente assente, mantenendo il cielo sereno e permettendo di godere di un bel sole autunnale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 9°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la discesa della temperatura. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 11 Novembre a Forlì si prospettano favorevoli, con una giornata di sole e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un lieve calo delle temperature. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa giornata di bel tempo per attività all’aperto, prima che l’autunno possa portare cambiamenti più significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.9° perc. +8.9° Assenti 4.8 SO max 5.9 Libeccio 86 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.4° perc. +7.3° Assenti 7.3 OSO max 7.3 Libeccio 84 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.6° perc. +7.6° Assenti 7.1 O max 8.8 Ponente 82 % 1024 hPa 10 cielo sereno +12.9° perc. +11.9° Assenti 9.7 NO max 11 Maestrale 64 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 7.5 NE max 12.1 Grecale 53 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.4° perc. +9.2° Assenti 5 E max 6.3 Levante 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +9.1° perc. +8.6° Assenti 5.4 OSO max 6.3 Libeccio 70 % 1023 hPa 22 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.7 SO max 5.5 Libeccio 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:46

