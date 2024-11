Previsioni Meteo Forlì: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Forlì si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 15°C durante le ore centrali, mentre le raffiche di vento potrebbero raggiungere intensità considerevoli, con punte fino a 55,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà costante, con il cielo che si presenterà quasi sempre coperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9,9°C, con un cielo completamente coperto e una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità rimarrà alta, attorno al 92%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il clima continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15,4°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potrebbero superare i 44 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi piovaschi.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C, mentre il vento si farà più forte, con raffiche che potranno arrivare fino a 49 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà intorno al 71%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 14°C. Il cielo rimarrà coperto, e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo le raffiche elevate. La probabilità di pioggia diminuirà, ma il clima umido e ventoso persisterà.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Già da mercoledì, si prevede un parziale allentamento della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature, con un clima più stabile. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il tempo in questa stagione può essere piuttosto variabile.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 10 % 2.1 N max 2.3 Tramontana 92 % 1014 hPa 4 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° prob. 8 % 4.2 NO max 4.5 Maestrale 92 % 1013 hPa 7 cielo coperto +10.3° perc. +9.8° prob. 27 % 1.8 SO max 3.1 Libeccio 90 % 1012 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° prob. 19 % 14.3 SO max 36.1 Libeccio 69 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +15° perc. +14.4° 0.14 mm 18.9 OSO max 47.2 Libeccio 71 % 1008 hPa 16 nubi sparse +14.3° perc. +13.7° prob. 22 % 24.6 OSO max 49.5 Libeccio 72 % 1007 hPa 19 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° prob. 8 % 28 OSO max 55.7 Libeccio 70 % 1006 hPa 22 cielo coperto +13.9° perc. +13.1° prob. 8 % 22.8 SO max 49.8 Libeccio 69 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:39

