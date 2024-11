Previsioni Meteo Forlì: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Forlì si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto al mattino, che si schiarirà nel pomeriggio, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 16,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,8°C. L’umidità sarà alta, intorno all’83%, e non si prevederanno precipitazioni. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche leggere.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino a metà giornata. Le temperature si muoveranno tra i 9,6°C e i 15,6°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. L’umidità si manterrà attorno al 79-82%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest, con intensità moderata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura massima raggiungerà i 16,4°C. L’umidità scenderà al 58%, rendendo l’aria più gradevole. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 4,2 km/h, con direzione Nord-Nord Est.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11,6°C. Il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, e l’umidità si attesterà intorno all’80%. La velocità del vento rimarrà bassa, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì indicano una giornata che inizierà con un cielo coperto, ma che si trasformerà in un pomeriggio soleggiato e gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero continuare a salire e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le temperature più fresche della mattina e della sera richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° Assenti 5.1 OSO max 5.1 Libeccio 83 % 1027 hPa 4 cielo coperto +9.9° perc. +9.4° Assenti 5.7 OSO max 5.7 Libeccio 83 % 1027 hPa 7 cielo coperto +10.6° perc. +9.8° Assenti 4.9 OSO max 5 Libeccio 79 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.7° perc. +14° Assenti 5 NNO max 4.4 Maestrale 65 % 1029 hPa 13 nubi sparse +16.4° perc. +15.6° Assenti 4.2 NNE max 3.3 Grecale 58 % 1028 hPa 16 poche nuvole +13.3° perc. +12.6° Assenti 2.4 E max 2.4 Levante 72 % 1028 hPa 19 poche nuvole +11.6° perc. +10.9° Assenti 4.8 SO max 4.7 Libeccio 80 % 1029 hPa 22 poche nuvole +10.5° perc. +9.8° Assenti 5.6 OSO max 5.5 Libeccio 84 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:51

