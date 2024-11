Previsioni Meteo Forlì: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,4°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo rimarrà stabile, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le temperature, che si porteranno attorno ai 19,4°C entro mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 52%, mentre la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,2 km/h e i 5,6 km/h. Queste condizioni favoriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,6°C, mantenendo una copertura nuvolosa ridotta, con il cielo che rimarrà per lo più sereno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, attorno al 53%.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’81%, ma non ci si aspetta un clima sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali variazioni, poiché le condizioni meteo possono cambiare rapidamente. La settimana si preannuncia quindi favorevole per chi desidera godere di momenti all’aperto, con un clima che si manterrà mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.3° Assenti 6.9 SO max 6.8 Libeccio 65 % 1023 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +11.7° Assenti 6.8 SO max 6.7 Libeccio 67 % 1022 hPa 7 poche nuvole +13.5° perc. +12.6° Assenti 4.6 SO max 4.8 Libeccio 67 % 1023 hPa 10 poche nuvole +18.1° perc. +17.4° Assenti 4.8 N max 4.2 Tramontana 54 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19.6° perc. +19° Assenti 6.4 NNO max 6.4 Maestrale 53 % 1022 hPa 16 poche nuvole +16° perc. +15.5° Assenti 4.8 ONO max 4.8 Maestrale 71 % 1023 hPa 19 poche nuvole +14.1° perc. +13.6° Assenti 5.7 OSO max 6.1 Libeccio 78 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +12.7° Assenti 5.3 OSO max 5.2 Libeccio 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.