Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Formigine di Giovedì 14 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con una leggera pioggia prevista nelle prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio sereno e a temperature in lieve aumento. La temperatura massima si attesterà intorno ai 11°C, mentre la minima sarà di circa 6°C. I venti saranno generalmente leggeri, con una velocità che varierà tra i 4 e i 8 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera pioggia che si registrerà intorno alle 04:00, portando a una precipitazione di circa 0,14 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, quando si inizieranno a vedere delle nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 10°C a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che varieranno tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 63%.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 11°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, arrivando a un 12%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che si attesterà intorno ai 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo un clima piacevole.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che si stabilizzeranno intorno ai 6°C. I venti rimarranno leggeri e l’umidità si manterrà costante attorno al 67%. La pressione atmosferica aumenterà leggermente, raggiungendo i 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno intorno ai 10-12°C e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 7 % 3.9 E max 7.6 Levante 78 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7° perc. +7° 0.14 mm 1.4 NO max 3.6 Maestrale 84 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7.4° perc. +6.6° prob. 1 % 5.4 O max 7.1 Ponente 83 % 1023 hPa 10 cielo coperto +9.5° perc. +8.6° Assenti 7.6 N max 13.6 Tramontana 66 % 1023 hPa 13 poche nuvole +11° perc. +9.6° Assenti 8 ENE max 12.5 Grecale 54 % 1022 hPa 16 cielo sereno +8.3° perc. +7.8° Assenti 5.2 SSE max 5.4 Scirocco 64 % 1022 hPa 19 cielo sereno +7° perc. +5.7° Assenti 7.1 SO max 7 Libeccio 67 % 1023 hPa 22 cielo sereno +6.4° perc. +4.9° Assenti 7.5 SO max 7.7 Libeccio 67 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.