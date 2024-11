Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Formigine di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 5,8°C e i 9,6°C durante le ore diurne. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo picchi del 89% in serata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 5,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 75%, mentre la velocità del vento sarà di circa 3 km/h da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 6,7°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 10%, e il vento si farà più leggero, con velocità di circa 0,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera nuvolosità, con temperature che toccheranno un massimo di 9,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 50%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 5,8 km/h, con un’intensità che non creerà disagi.

Con l’arrivo della sera, il clima continuerà a mantenersi fresco, con temperature che scenderanno a circa 6,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 55%, e l’umidità raggiungerà il 89%, creando una sensazione di maggiore freschezza. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Formigine di Lunedì 25 Novembre suggeriscono una giornata tranquilla, con temperature moderate e un clima prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con temperature simili e una leggera variabilità della nuvolosità. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno in questa giornata un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +5.5° perc. +5.5° Assenti 2.7 ONO max 3.3 Maestrale 74 % 1032 hPa 4 cielo sereno +4.9° perc. +4.9° Assenti 3.4 O max 3.9 Ponente 77 % 1030 hPa 7 cielo sereno +5.2° perc. +5.2° Assenti 2.1 SO max 2.7 Libeccio 80 % 1030 hPa 10 poche nuvole +8.6° perc. +8.6° Assenti 4 NNE max 3.1 Grecale 71 % 1028 hPa 13 nubi sparse +9.6° perc. +9.1° Assenti 5.8 NNE max 4.1 Grecale 71 % 1026 hPa 16 nubi sparse +6.9° perc. +6.9° Assenti 3 NE max 3.4 Grecale 83 % 1025 hPa 19 nubi sparse +6.3° perc. +6.3° Assenti 0.8 NE max 1.3 Grecale 88 % 1025 hPa 22 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.1 NNE max 2.1 Grecale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:39

