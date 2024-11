Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Formigine di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento della copertura nuvolosa e un incremento della temperatura percepita.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 18,8°C. La presenza di nubi sparse sarà più evidente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,9 km/h e i 7 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 52%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, favorendo ampie schiarite. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che non supererà i 5 km/h. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 12,9°C. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni di vento, che continueranno a mantenersi leggeri. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 75%, ma senza generare fenomeni di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine indicano una giornata di Sabato 2 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità, ma senza significativi cambiamenti climatici. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di questo clima favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +12.3° Assenti 7 SO max 7 Libeccio 62 % 1023 hPa 4 poche nuvole +12.6° perc. +11.4° Assenti 6.9 SO max 6.9 Libeccio 57 % 1023 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +11.9° Assenti 5.5 SO max 5.9 Libeccio 60 % 1023 hPa 10 nubi sparse +17.4° perc. +16.6° Assenti 3.2 NNE max 3.3 Grecale 52 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19° perc. +18.3° Assenti 3.1 N max 2.7 Tramontana 52 % 1023 hPa 16 poche nuvole +15.5° perc. +14.9° Assenti 0.6 NNE max 2.2 Grecale 67 % 1023 hPa 19 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° Assenti 4.9 SO max 5 Libeccio 74 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 5 SO max 5.1 Libeccio 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:00

