Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Formigine indicano un Venerdì 22 Novembre caratterizzato da un inizio di giornata con condizioni variabili, che si stabilizzeranno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera pioggia prevista nelle prime ore, seguita da un miglioramento che porterà a cieli sereni nel pomeriggio. La situazione meteorologica sarà influenzata da venti moderati provenienti da ovest, che contribuiranno a mantenere l’aria fresca e asciutta.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno a 4,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera probabilità di pioggia. La velocità del vento si aggirerà attorno ai 14,8 km/h, rendendo l’aria percepita più fredda, intorno a 1,5°C. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo 3,2°C alle 02:00, mantenendo una copertura nuvolosa alta.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un cambiamento significativo. Alle 06:00, si registrerà una leggera pioggia con una temperatura di 5,3°C. Tuttavia, già dalle 07:00, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo 9°C entro le 10:00 e continuando a salire fino a 10°C a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con punte fino a 20 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno a 9,8°C. La brezza tesa contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 42%. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con temperature che scenderanno lentamente, mantenendosi sopra i 5°C.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, con valori che si attesteranno intorno a 4°C. La brezza si farà più leggera, ma le condizioni rimarranno stabili e piacevoli. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo valori intorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine indicano un Venerdì 22 Novembre che inizierà con qualche difficoltà a causa della pioggia leggera, ma che si trasformerà in una giornata soleggiata e fresca. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +4.3° perc. +1.1° prob. 14 % 13.9 NO max 26 Maestrale 85 % 993 hPa 4 cielo coperto +3° perc. +0° prob. 6 % 11.1 O max 26.3 Ponente 88 % 996 hPa 7 nubi sparse +5.3° perc. +2.4° prob. 12 % 13.4 O max 38.8 Ponente 68 % 1000 hPa 10 poche nuvole +9° perc. +6.1° Assenti 19.8 ONO max 35.9 Maestrale 46 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.8° perc. +7.2° Assenti 18.8 ONO max 33.1 Maestrale 42 % 1006 hPa 16 cielo sereno +6.3° perc. +4.6° Assenti 8.1 O max 14.4 Ponente 49 % 1009 hPa 19 cielo sereno +5° perc. +3° Assenti 8.5 OSO max 14.1 Libeccio 47 % 1013 hPa 22 cielo sereno +4.1° perc. +1.5° Assenti 10.5 O max 22.4 Ponente 43 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.