Previsioni Meteo Formigine: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le condizioni meteo per Formigine nella giornata di Domenica 10 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con una significativa presenza di poche nuvole al mattino e un cielo completamente sereno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +9,6°C e +15,3°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h. Queste condizioni favoriranno una giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai +10°C. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, e il vento si muoverà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 4,7 km/h. Con il passare delle ore, le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteo.

Durante la mattina, si assisterà a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno fino a +14,7°C entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a mantenersi debole, con direzione variabile, e l’umidità inizierà a scendere, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che toccheranno il picco di +15,3°C. Le condizioni di previsioni del tempo saranno ideali per attività all’aperto, grazie anche alla bassa intensità del vento e all’assenza di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 62%, rendendo l’aria fresca ma confortevole.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a +9,6°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a una sensazione di tranquillità e stabilità atmosferica. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Formigine indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con un cielo sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una stabilità atmosferica che potrebbe continuare a favore delle attività all’aperto. Pertanto, gli abitanti di Formigine potranno godere di un clima piacevole e sereno nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.2° perc. +9.5° Assenti 4.1 OSO max 4.9 Libeccio 88 % 1024 hPa 4 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.5 SO max 4.9 Libeccio 88 % 1023 hPa 7 poche nuvole +10.1° perc. +9.4° Assenti 3.5 OSO max 4.5 Libeccio 85 % 1023 hPa 10 poche nuvole +13.9° perc. +13.2° Assenti 4 NNO max 3.9 Maestrale 70 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.3° perc. +14.5° Assenti 4.8 NNE max 4 Grecale 62 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 2.8 ENE max 3 Grecale 74 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10.9° perc. +10.1° Assenti 2.3 S max 3.8 Ostro 80 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.5 SO max 4.6 Libeccio 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:51

