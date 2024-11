Previsioni Meteo Formigine: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Formigine indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9°C e un’umidità elevata che raggiungerà l’86%. Le condizioni di vento saranno deboli, provenienti da sud-ovest, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che si porterà a circa 8,9°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, mentre il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. A partire dalle 09:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 12,4°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un ulteriore miglioramento, con la temperatura che raggiungerà il picco di 14,8°C alle 13:00. Il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità scenderà attorno al 66%. Il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra i 3 e i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, attestandosi intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’84%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con direzione sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Formigine suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima autunnale mite, con temperature che si manterranno sopra i 10°C durante il giorno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un incremento della copertura nuvolosa e temperature che potrebbero scendere leggermente. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.5 SO max 4.4 Libeccio 84 % 1030 hPa 4 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.6 SO max 3.9 Libeccio 85 % 1030 hPa 7 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.2 SO max 3.5 Libeccio 84 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 4.5 NNE max 4 Grecale 72 % 1031 hPa 13 poche nuvole +14.8° perc. +14.1° Assenti 5.3 NE max 4.9 Grecale 66 % 1030 hPa 16 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° Assenti 3.3 E max 3.2 Levante 77 % 1029 hPa 19 nubi sparse +10.9° perc. +10.2° Assenti 3.3 SSO max 3.6 Libeccio 82 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° Assenti 4.9 OSO max 4.9 Libeccio 85 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:54

