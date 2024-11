Previsioni Meteo Francavilla Fontana: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Sabato 2 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità fresche nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 70%, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 10,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 17,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 20,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà su valori compresi tra il 29% e il 51%, con venti che si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 22,7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 57%. Le condizioni rimarranno stabili, senza segni di pioggia.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 39 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino all’81%. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 59%, con venti freschi che continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa costante. Non si prevedono piogge significative, ma è consigliabile prestare attenzione all’intensificarsi dei venti, specialmente nel pomeriggio e in serata. La situazione meteo rimarrà monitorata, e si consiglia di rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 11.2 NNO max 18.8 Maestrale 90 % 1022 hPa 5 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 10.5 NNO max 15.2 Maestrale 88 % 1021 hPa 8 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 14.3 NNO max 21.2 Maestrale 66 % 1022 hPa 11 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° Assenti 21.2 N max 24.1 Tramontana 58 % 1021 hPa 14 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° Assenti 22.7 NNO max 28.3 Maestrale 61 % 1020 hPa 17 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° Assenti 18.7 NNO max 39 Maestrale 81 % 1020 hPa 20 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 19.4 NNO max 40 Maestrale 85 % 1021 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 19 NNO max 35.9 Maestrale 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:41

