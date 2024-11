Previsioni Meteo Francavilla Fontana: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C nel corso della giornata, con una leggera brezza che accompagnerà il clima.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 9,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 62%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di 37,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 57 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà completamente, raggiungendo condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 12°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà a circa 27,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 28%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli sereni con poche nuvole, e le temperature si manterranno tra i 9°C e i 12°C. La brezza tesa accompagnerà il clima, con velocità del vento che varierà tra 21,5 km/h e 26,9 km/h. L’umidità continuerà a oscillare, raggiungendo valori intorno al 41%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, portandosi a valori di 8,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 49%.

In conclusione, le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Sabato 23 Novembre si presenteranno favorevoli, con una giornata di sole e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.2° perc. +8.4° Assenti 28.3 NNO max 43.6 Maestrale 41 % 1016 hPa 5 nubi sparse +9.4° perc. +5.5° Assenti 35.5 NNO max 54.2 Maestrale 35 % 1020 hPa 8 cielo sereno +10.9° perc. +8.9° Assenti 35.9 N max 46.9 Tramontana 32 % 1024 hPa 11 cielo sereno +12.2° perc. +10.2° Assenti 28.4 N max 35.6 Tramontana 29 % 1027 hPa 14 poche nuvole +11.8° perc. +10° Assenti 24.6 N max 33.2 Tramontana 37 % 1029 hPa 17 poche nuvole +9.1° perc. +6.8° Assenti 15 N max 29.3 Tramontana 43 % 1031 hPa 20 cielo sereno +8.3° perc. +6.5° Assenti 10.6 N max 13.1 Tramontana 47 % 1033 hPa 23 cielo sereno +7.6° perc. +6.1° Assenti 8.7 NNO max 9.1 Maestrale 49 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.