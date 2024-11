Previsioni Meteo Francavilla Fontana: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Francavilla Fontana per Venerdì 15 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +9,3°C e +11,7°C, accompagnate da una copertura nuvolosa quasi totale. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 21,2 km/h. Nella mattina, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con nubi sparse che lasceranno intravedere qualche spiraglio di sole, ma non mancheranno le piogge intermittenti.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 37,3 km/h. La situazione si stabilizzerà nella sera, quando il cielo rimarrà coperto e le temperature si aggireranno intorno ai 12°C.

Durante la notte, a partire dalle ore 00:00, si verificheranno piogge leggere con una temperatura di +11,7°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di 12 km/h da Nord Ovest. Proseguendo verso le ore successive, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 10°C. La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature che varieranno da +9,5°C a +12,8°C. Le piogge si faranno sentire, con accumuli di 0,19 mm.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un picco di +12,2°C, con piogge leggere che continueranno a cadere, portando a un accumulo totale di 0,54 mm. La copertura nuvolosa sarà molto alta, superando il 90%. La sera porterà un cielo coperto, con temperature stabili attorno ai 12°C e un vento fresco che soffierà a 29 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un miglioramento atteso solo nei giorni successivi. Si prevede che, a partire da Sabato, le condizioni meteorologiche possano stabilizzarsi, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +10.6° perc. +9.8° 0.37 mm 19.6 NNO max 34.1 Maestrale 81 % 1016 hPa 5 cielo coperto +9.3° perc. +6.7° prob. 73 % 17.5 NNO max 34.3 Maestrale 83 % 1016 hPa 8 nubi sparse +11.9° perc. +11.1° prob. 19 % 25.1 NO max 31.4 Maestrale 73 % 1017 hPa 11 nubi sparse +12.2° perc. +11.3° prob. 20 % 32.7 NO max 42.1 Maestrale 70 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +12.1° perc. +11.4° 0.16 mm 30.3 NNO max 42 Maestrale 78 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +11° perc. +10.1° 0.45 mm 29.9 NNO max 47.4 Maestrale 74 % 1017 hPa 20 cielo coperto +12.1° perc. +11° prob. 19 % 29.4 NNO max 47.5 Maestrale 63 % 1017 hPa 23 cielo coperto +12° perc. +10.8° prob. 6 % 28.9 NNO max 50 Maestrale 61 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:30

