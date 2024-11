Previsioni Meteo Francavilla Fontana: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di cieli nuvolosi e piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con massime che raggiungeranno i 18,9°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, il vento si presenterà piuttosto forte, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. La giornata si concluderà con un abbassamento delle temperature e la possibilità di piogge leggere in serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da sud con intensità fresca, raggiungendo velocità di circa 21,8 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’81%.

Nella mattina, le nuvole continueranno a dominare il cielo, mantenendo una temperatura di circa 16°C. Il vento si farà sentire con una velocità di 28,9 km/h, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 78%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di fresco sarà accentuata dalla presenza del vento.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno a circa 16,4°C. Le piogge si presenteranno intermittenti, con accumuli totali che potrebbero raggiungere i 0,53 mm. Il vento, che si manterrà forte, soffierà da ovest con velocità di circa 21,3 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 64%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà parzialmente, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 10,8°C entro la mezzanotte. Il vento continuerà a soffiare con intensità, e l’umidità si attesterà attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni meteo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature in calo. Sabato si prevede un miglioramento delle condizioni, con cieli più sereni e temperature che si stabilizzeranno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 12 % 30.6 SSO max 52.5 Libeccio 78 % 1005 hPa 5 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° prob. 5 % 27.9 SSO max 46.7 Libeccio 78 % 1004 hPa 8 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 32.9 SO max 48.3 Libeccio 78 % 1004 hPa 11 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 7 % 32.8 SO max 47 Libeccio 70 % 1003 hPa 14 pioggia leggera +17.5° perc. +17.2° 0.14 mm 28.2 SO max 49.1 Libeccio 72 % 1003 hPa 17 pioggia leggera +16.3° perc. +15.6° 0.53 mm 21.3 ONO max 39.7 Maestrale 64 % 1006 hPa 20 cielo sereno +12.2° perc. +11.7° prob. 20 % 22.5 NNO max 37.6 Maestrale 85 % 1010 hPa 23 pioggia leggera +10.8° perc. +10.1° 0.16 mm 28 NNO max 38.3 Maestrale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.