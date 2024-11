Previsioni Meteo Francavilla Fontana: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Lunedì 11 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 13°C, con una leggera pioggia che accompagnerà le prime ore. Con il progredire della mattinata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un clima più asciutto e soleggiato. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo valori attorno ai 17°C nel corso della mattinata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con piogge leggere, con una temperatura di 13,1°C e un’umidità del 79%. A partire dalle prime ore del mattino, le condizioni meteo miglioreranno, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. Le nuvole si ridurranno ulteriormente, e già dalle 09:00 si assisterà a un cielo prevalentemente sereno.

Durante la mattina, il clima sarà gradevole, con temperature che saliranno fino a 17,1°C alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,6°C alle 16:00. Le condizioni di bel tempo continueranno a dominare, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una visibilità ottimale. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre all’insegna del bel tempo, con un netto miglioramento rispetto alle condizioni iniziali. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per godere di passeggiate e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.7° perc. +12.1° prob. 25 % 11.3 N max 17.9 Tramontana 80 % 1019 hPa 5 poche nuvole +12.1° perc. +11.4° prob. 15 % 9.5 NNE max 10.5 Grecale 77 % 1019 hPa 8 nubi sparse +15.5° perc. +14.4° prob. 9 % 13.3 NNE max 16.4 Grecale 52 % 1021 hPa 11 nubi sparse +17.1° perc. +16° prob. 5 % 17.5 NNE max 16.6 Grecale 47 % 1020 hPa 14 cielo sereno +15.6° perc. +14.5° Assenti 18.5 NNE max 18.7 Grecale 49 % 1020 hPa 17 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 12.7 NNE max 23.5 Grecale 63 % 1021 hPa 20 cielo sereno +11.7° perc. +10.4° Assenti 12.7 NNE max 21 Grecale 56 % 1021 hPa 23 cielo sereno +11.2° perc. +9.9° Assenti 12.7 NNE max 18.5 Grecale 58 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:33

