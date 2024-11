Previsioni Meteo Francavilla Fontana: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Francavilla Fontana per Martedì 26 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno durante la giornata. La copertura nuvolosa sarà minima nelle ore centrali, mentre si registreranno alcune nubi sparse durante la notte e la sera. Le temperature percepite si manterranno su valori gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il clima.

Durante la notte, si osserveranno poche nuvole e nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a +7,8°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud Ovest a circa 4,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno a 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +12,1°C, con una leggera brezza da Sud Ovest che raggiungerà i 6 km/h. L’umidità scenderà al 54%, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +15,5°C intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature toccheranno il picco di +15,7°C alle 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno a 1022 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai +10,6°C. Il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà verso la notte. L’umidità salirà fino al 77%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest a circa 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, e il cielo continuerà a presentarsi sereno o poco nuvoloso. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, rendendo i prossimi giorni ideali per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.8° perc. +7.4° Assenti 4.8 SO max 5 Libeccio 57 % 1025 hPa 5 poche nuvole +8° perc. +8° Assenti 3.3 SO max 4.4 Libeccio 62 % 1024 hPa 8 cielo sereno +12.1° perc. +10.7° Assenti 6 SSO max 9.5 Libeccio 54 % 1025 hPa 11 cielo sereno +15.5° perc. +14.3° Assenti 13.1 SO max 13.9 Libeccio 49 % 1023 hPa 14 cielo sereno +15.1° perc. +14.1° Assenti 9.4 SO max 9.4 Libeccio 54 % 1022 hPa 17 cielo sereno +11.3° perc. +10.3° Assenti 6.6 SO max 6.9 Libeccio 69 % 1023 hPa 20 cielo sereno +10.8° perc. +9.8° Assenti 6.4 O max 7 Ponente 73 % 1023 hPa 23 nubi sparse +10.6° perc. +9.7° Assenti 6.3 ONO max 6.5 Maestrale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:24

