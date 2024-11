Previsioni Meteo Frosinone: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Frosinone si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai +8,7°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 25% al 73%. La mattina porterà un aumento della nuvolosità, con temperature che raggiungeranno i +16,3°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità comprese tra i 7 e i 10 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +10°C nel tardo pomeriggio. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 60-70%. La sera continuerà a presentare un cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +9°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Frosinone mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una continua presenza di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8.3° perc. +6.9° Assenti 8.4 NNE max 7.4 Grecale 74 % 1020 hPa 4 nubi sparse +7.9° perc. +6.3° Assenti 9 NNE max 7.9 Grecale 71 % 1019 hPa 7 cielo coperto +8.7° perc. +7.2° Assenti 9.1 NNE max 9.7 Grecale 68 % 1019 hPa 10 cielo coperto +14.6° perc. +13.3° Assenti 7.1 ENE max 9.9 Grecale 46 % 1018 hPa 13 cielo coperto +16.2° perc. +14.8° Assenti 7.1 ENE max 11.5 Grecale 39 % 1016 hPa 16 cielo coperto +11.1° perc. +9.8° Assenti 9.3 NE max 8.5 Grecale 60 % 1017 hPa 19 nubi sparse +9.3° perc. +7.9° prob. 3 % 9.5 NE max 8.5 Grecale 68 % 1019 hPa 22 cielo coperto +10.1° perc. +8.9° prob. 7 % 9.5 NNE max 10 Grecale 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:46

