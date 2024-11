Previsioni Meteo Frosinone: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Frosinone si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa elevata, con percentuali che raggiungeranno il 100% in alcune fasce orarie. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,1°C e i 16°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto alti, intorno al 90%.

Nella notte, le condizioni di meteo saranno caratterizzate da cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si aggirerà attorno ai 12,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 20%, ma si prevede un incremento della pioggia nelle ore successive.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 15,8°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che raggiungeranno i 0,3mm entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,4km/h.

Nel pomeriggio, le piogge non daranno tregua, mantenendo una temperatura media di circa 15°C. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con piogge leggere che continueranno a cadere. La copertura nuvolosa si manterrà alta, e l’umidità si attesterà attorno al 76-79%. Anche in questo caso, le raffiche di vento saranno moderate, contribuendo a rendere l’atmosfera umida e fresca.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,5°C. Le piogge continueranno a cadere, con una copertura nuvolosa che rimarrà costante. La probabilità di precipitazioni sarà alta, e si prevede che l’umidità aumenti ulteriormente, mantenendo il clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Frosinone indicano una giornata di Martedì 19 Novembre all’insegna della pioggia e di un clima umido. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.5° perc. +12.1° 0.13 mm 4.4 SE max 7.1 Scirocco 90 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +12.1° perc. +11.9° 0.23 mm 4.1 SE max 7.3 Scirocco 95 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +12.6° perc. +12.4° 0.12 mm 4.1 SE max 6.1 Scirocco 94 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.17 mm 5.6 S max 9.6 Ostro 80 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +15.7° perc. +15.3° 0.25 mm 9.3 SO max 15.4 Libeccio 76 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +13.1° perc. +12.8° 0.2 mm 5.2 OSO max 6.6 Libeccio 89 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.28 mm 3.6 OSO max 9.1 Libeccio 89 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +13.5° perc. +13.2° 0.19 mm 5.6 O max 12.1 Ponente 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:41

