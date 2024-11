Previsioni Meteo Frosinone: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Frosinone nella giornata di Mercoledì 20 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che oscilleranno tra i 10,8°C e i 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’alta probabilità di pioggia leggera che accompagnerà la giornata. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 58,6 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%. La velocità del vento varierà da 4,6 km/h a 10,8 km/h, con una leggera intensità. Le precipitazioni saranno contenute, con valori di circa 0,15 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, continuando a presentare piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti diventeranno più intensi, con velocità che toccheranno i 17,2 km/h. Le precipitazioni continueranno, con un accumulo che si attesterà attorno ai 0,26 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e i venti si faranno sentire con maggiore intensità, raggiungendo i 58,6 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,42 mm.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che si presenterà coperto e senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno a 12,9°C e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. I venti continueranno a soffiare moderati, con velocità di circa 22,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Giovedì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Mercoledì, si consiglia di prepararsi a una giornata umida e ventosa, con la possibilità di piogge intermittenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.5° perc. +13.2° 0.15 mm 5 O max 9.5 Ponente 91 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +13.2° perc. +13° 0.37 mm 8 OSO max 22.1 Libeccio 95 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +14.6° perc. +14.4° 0.33 mm 14.5 OSO max 35.8 Libeccio 89 % 1007 hPa 10 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.36 mm 18.2 O max 46.2 Ponente 84 % 1005 hPa 13 pioggia leggera +16.1° perc. +15.9° 0.4 mm 25.7 OSO max 55.4 Libeccio 82 % 1002 hPa 16 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.19 mm 25.3 O max 50.1 Ponente 82 % 1002 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 20 % 25.1 O max 47.6 Ponente 76 % 1002 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.1° Assenti 13.2 NO max 25.1 Maestrale 69 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:40

