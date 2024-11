Previsioni Meteo Frosinone: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frosinone di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima risulterà mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature che raggiungeranno il picco di 21,8°C nel pomeriggio.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Frosinone presenterà un cielo con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà attorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 11%, con una leggera brezza che non supererà i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno, toccando i 21,8°C intorno alle 13:00. Durante questa fase, la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,1 km/h e i 6,4 km/h, sempre da direzione Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 38%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a 19,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’80%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 14,5°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, attorno al 96%. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo. Gli amanti del clima fresco e delle giornate nuvolose troveranno soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare un po’ di più.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.5° perc. +12.6° Assenti 6.2 N max 5.7 Tramontana 67 % 1023 hPa 4 poche nuvole +12.8° perc. +11.8° Assenti 6.1 N max 5.6 Tramontana 63 % 1023 hPa 7 cielo coperto +14.7° perc. +13.7° Assenti 5.1 NNE max 4.6 Grecale 57 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.5° perc. +19.6° Assenti 2.6 OSO max 3.2 Libeccio 40 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21° Assenti 4.2 O max 6.4 Ponente 38 % 1021 hPa 16 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 3 NO max 3.7 Maestrale 59 % 1021 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.3° Assenti 6.1 N max 5.5 Tramontana 58 % 1023 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 6.4 NNE max 5.5 Grecale 58 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:56

