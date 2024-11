Previsioni Meteo Frosinone: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frosinone di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un predominio di cieli sereni e poche nuvole nel pomeriggio e in serata. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 17,7°C nel primo pomeriggio, mentre la temperatura minima notturna scenderà fino a 9,1°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 12,1°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità intorno al 78%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 13,6°C, mentre alle 11:00 si avrà un picco di 17,4°C. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi sotto il 50% entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La brezza leggera garantirà un comfort termico ottimale, con una leggera diminuzione della temperatura verso le 16:00, quando si registreranno 13,1°C. Le condizioni di assenza di precipitazioni si confermeranno, con una probabilità di pioggia praticamente nulla.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9,1°C entro le 23:00. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone evidenziano una giornata di Lunedì 11 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche, rendendo il clima complessivamente favorevole per attività all’aperto. La settimana si prospetta quindi con un meteo favorevole, ideale per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.6° perc. +10.9° Assenti 6.8 NNE max 6 Grecale 79 % 1020 hPa 4 poche nuvole +10.4° perc. +9.5° Assenti 7.2 NNE max 6.5 Grecale 77 % 1020 hPa 7 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 7 NE max 7.3 Grecale 72 % 1021 hPa 10 cielo sereno +16.6° perc. +15.6° Assenti 3.3 ESE max 4.5 Scirocco 49 % 1021 hPa 13 cielo sereno +17.7° perc. +16.7° prob. 2 % 2.6 SSE max 4.1 Scirocco 45 % 1019 hPa 16 poche nuvole +13.1° perc. +12.1° Assenti 2.2 E max 4.8 Levante 62 % 1020 hPa 19 poche nuvole +11° perc. +9.8° Assenti 7.1 NE max 6.2 Grecale 66 % 1021 hPa 22 cielo sereno +9.4° perc. +8.4° Assenti 7.8 NE max 6.8 Grecale 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.