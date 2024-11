Previsioni Meteo Frosinone: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frosinone di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con una leggera copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +13°C e i +20°C, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 75% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità media di circa 4-6 km/h, provenienti principalmente da Nord-Est.

Durante la notte, Frosinone si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +13°C. La sensazione termica sarà leggermente inferiore, con valori percepiti di circa +12,5°C. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6-7 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +17°C entro le 09:00. La temperatura percepita sarà di circa +17,4°C. L’umidità si ridurrà leggermente, scendendo al 61%. I venti rimarranno leggeri, con una direzione prevalentemente da Est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di +20,5°C intorno alle 12:00. La temperatura percepita sarà di circa +19,9°C. L’umidità si manterrà attorno al 52-63%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con una velocità di circa 3-5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +14°C. Le nubi sparse persisteranno, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%. I venti, sempre leggeri, si disporranno da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con temperature che si manterranno gradevoli e una leggera instabilità atmosferica. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni meteorologiche, in quanto l’umidità elevata potrebbe influenzare la percezione del freddo nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.8° perc. +12.3° Assenti 6.7 NE max 5.9 Grecale 85 % 1026 hPa 4 poche nuvole +12.2° perc. +11.8° Assenti 6.7 NNE max 5.7 Grecale 85 % 1025 hPa 7 poche nuvole +13.8° perc. +13.2° prob. 1 % 6.6 NE max 6.8 Grecale 78 % 1025 hPa 10 poche nuvole +19.4° perc. +18.8° Assenti 3.7 ESE max 5.1 Scirocco 56 % 1023 hPa 13 nubi sparse +20.4° perc. +19.8° Assenti 4.5 SSE max 4.9 Scirocco 52 % 1021 hPa 16 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° prob. 1 % 2.8 SSE max 3.8 Scirocco 69 % 1021 hPa 19 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° prob. 3 % 3.5 NNE max 3.8 Grecale 74 % 1022 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +12.7° prob. 1 % 6.3 NNE max 5.7 Grecale 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:49

