Previsioni Meteo Fucecchio: il bollettino per domani domenica 3 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Fucecchio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La mattina si presenterà con un cielo coperto, ma nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di schiarite e un abbassamento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a un cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino a metà giornata, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori compresi tra 4 e 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 56% entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con un passaggio da un cielo coperto a poche nuvole. Le temperature massime toccheranno i 20,6°C alle 14:00, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, portando a un clima più soleggiato. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,5°C a mezzanotte. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fucecchio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un clima più stabile e temperature in lieve aumento. Si prevede che il tempo rimanga prevalentemente sereno anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.9° perc. +11.1° Assenti 5 ENE max 4.8 Grecale 76 % 1024 hPa 5 cielo coperto +11.2° perc. +10.4° Assenti 4.4 ENE max 4.2 Grecale 80 % 1024 hPa 8 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 4.8 E max 6.8 Levante 76 % 1025 hPa 11 cielo coperto +19° perc. +18.5° Assenti 5.5 ENE max 10.8 Grecale 60 % 1025 hPa 14 poche nuvole +20.6° perc. +20.2° Assenti 3.9 ENE max 10.1 Grecale 55 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15.6° perc. +15.2° Assenti 4.9 NNE max 6.5 Grecale 76 % 1024 hPa 20 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 5.6 NE max 6 Grecale 82 % 1025 hPa 23 cielo sereno +12.5° perc. +12° Assenti 5.2 ENE max 5 Grecale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:01

