Previsioni Meteo Fucecchio: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Fucecchio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della presenza di sole. Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 13°C. La sera si presenterà con temperature in calo, ma senza precipitazioni.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con nubi sparse e una temperatura di circa 7,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 64%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto fino alle prime luci dell’alba, quando la temperatura salirà leggermente a 8,5°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 09:00 si inizierà a notare una diminuzione della nuvolosità. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,5°C alle 09:00 e raggiungeranno i 13°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima più gradevole. Le temperature si manterranno attorno ai 12-13°C, con un picco di 13,3°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, contribuendo a una sensazione di freschezza, con valori che si aggireranno intorno ai 19,7 km/h.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 5,9°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fucecchio mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.8° perc. +6.8° Assenti 6.6 ENE max 11.9 Grecale 71 % 1019 hPa 5 cielo coperto +8.4° perc. +7.4° prob. 5 % 6.8 NE max 13.3 Grecale 74 % 1019 hPa 8 cielo coperto +10.3° perc. +9.2° Assenti 9.8 NE max 22.4 Grecale 71 % 1020 hPa 11 nubi sparse +13° perc. +11.8° Assenti 18.3 NE max 24 Grecale 54 % 1020 hPa 14 poche nuvole +12.3° perc. +11° Assenti 17.6 ENE max 26.1 Grecale 55 % 1019 hPa 17 cielo sereno +8.2° perc. +6.1° Assenti 12.3 NE max 22.1 Grecale 62 % 1020 hPa 20 cielo sereno +6.8° perc. +5.1° Assenti 8.6 NNE max 15.5 Grecale 65 % 1021 hPa 23 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 4.6 NE max 9.5 Grecale 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.