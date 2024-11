Previsioni Meteo Fucecchio: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fucecchio di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e temperature moderate. Durante la notte, si registrerà una leggera pioggia, mentre nel corso della mattina il cielo rimarrà coperto, senza significative variazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C e 14°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma il cielo rimarrà comunque prevalentemente coperto. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature in calo.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Fucecchio vedrà una leggera pioggia con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,1°C, con una temperatura percepita di 10,7°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature stabili attorno ai 11°C e una leggera brezza.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo un massimo di 14,4°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 5 km/h e 7,7 km/h, sempre da direzione Est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’80-90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo rimarrà coperto, ma si registreranno delle nubi sparse a partire dalle 16:00. Le temperature si attesteranno tra 11,8°C e 13,8°C. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori intorno ai 3-4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81-87%.

La sera, a partire dalle 18:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 10,8°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si attesterà attorno al 90%. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fucecchio nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e Mercoledì potrebbero portare un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno fresche. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.2° perc. +10.8° prob. 28 % 5.5 ENE max 5.5 Grecale 92 % 1012 hPa 5 cielo coperto +11.1° perc. +10.7° prob. 16 % 5.9 ENE max 6 Grecale 91 % 1012 hPa 8 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° prob. 25 % 5.7 E max 7.2 Levante 89 % 1013 hPa 11 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° prob. 25 % 6.4 E max 10.6 Levante 77 % 1013 hPa 14 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 8 % 3.4 NNE max 6.2 Grecale 79 % 1012 hPa 17 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 3.2 E max 3.3 Levante 87 % 1012 hPa 20 cielo coperto +11° perc. +10.5° prob. 14 % 3.7 ENE max 4.1 Grecale 89 % 1013 hPa 23 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° prob. 29 % 5.2 E max 5.8 Levante 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:46

