Previsioni Meteo Fucecchio: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Le condizioni meteo di Fucecchio per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà intorno ai 11°C durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che raggiungeranno il 100% nelle ore notturne e si manterranno sopra l’80% anche nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 3,9 km/h e i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente sereno con poche nuvole, ma si passerà rapidamente a un cielo completamente coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più fredde. L’umidità sarà alta, intorno al 71%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1032 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà sopra l’80%, e i venti continueranno a soffiare leggeri da est. L’umidità si attesterà tra il 66% e il 71%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, con una leggera fluttuazione. La nuvolosità rimarrà alta, ma si potranno osservare momenti di schiarita con nubi sparse. L’intensità del vento sarà moderata, ma non si prevedono raffiche significative. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si manterranno intorno ai 11°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma senza cambiamenti significativi nelle condizioni meteo. L’umidità continuerà a essere elevata, superando il 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fucecchio indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno stabili. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza sarà verso un clima fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero essere rare nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Fucecchio

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.3° perc. +7.4° Assenti 6.4 ENE max 8.2 Grecale 68 % 1031 hPa 5 cielo coperto +8.6° perc. +8.2° Assenti 5.2 E max 5.4 Levante 68 % 1029 hPa 8 cielo coperto +9.4° perc. +9.1° Assenti 5 E max 7.4 Levante 71 % 1029 hPa 11 nubi sparse +12.3° perc. +11.3° Assenti 6.6 ENE max 8.6 Grecale 66 % 1027 hPa 14 nubi sparse +12.5° perc. +11.7° Assenti 5.7 ENE max 7.8 Grecale 70 % 1025 hPa 17 cielo coperto +11.2° perc. +10.3° Assenti 5.3 ENE max 5.6 Grecale 73 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.1° perc. +10.3° Assenti 5.4 E max 6.4 Levante 75 % 1025 hPa 23 cielo coperto +11.1° perc. +10.3° Assenti 5.9 NE max 7.4 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:42

