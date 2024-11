Previsioni Meteo Fucecchio: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fucecchio di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a +5°C, mentre al mattino si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i +12,4°C entro le ore centrali della giornata. La presenza di poche nuvole nel pomeriggio non influenzerà significativamente il bel tempo, con valori che si stabilizzeranno attorno ai +13,6°C. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che varieranno da +6,2°C a +5°C. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1024 hPa. La direzione del vento sarà prevalentemente da est, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di +11°C, con un’umidità in calo al 51%. La pressione atmosferica scenderà leggermente a 1023 hPa. Il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà ancora stabile, con poche nuvole che non comprometteranno il sole. Le temperature raggiungeranno il picco di +13,6°C alle 13:00 e si manterranno attorno ai +12°C fino alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi a 1021 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +7,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino al 74%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fucecchio di Sabato 16 Novembre si presentano molto favorevoli, con un clima mite e soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate serene, mentre l’umidità e la pressione atmosferica continueranno a oscillare senza particolari variazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 3.4 E max 3.3 Levante 68 % 1024 hPa 5 cielo sereno +5° perc. +5° Assenti 3.7 E max 3.5 Levante 67 % 1024 hPa 8 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.2 E max 3.8 Levante 61 % 1024 hPa 11 cielo sereno +12.4° perc. +10.9° Assenti 1.5 ESE max 1.5 Scirocco 47 % 1023 hPa 14 poche nuvole +13.6° perc. +12.2° Assenti 1.9 OSO max 3.3 Libeccio 48 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 1.5 NNE max 2.7 Grecale 63 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 3 ENE max 3.8 Grecale 70 % 1021 hPa 23 poche nuvole +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.6 ENE max 2.9 Grecale 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:48

