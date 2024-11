Previsioni Meteo Galatina: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Galatina si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. Il cielo si presenterà con poche nuvole, garantendo una visibilità ottimale. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che si aggireranno attorno al 15%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 23,2 km/h, provenienti da Nord.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo sarà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 46%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa. La brezza leggera, con una velocità del vento di circa 12-14 km/h, contribuirà a rendere la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 16°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 8%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà presente, ma con intensità ridotta, creando un clima ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori normali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene. Mercoledì e giovedì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di queste belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 11.9 NNO max 17.6 Maestrale 82 % 1023 hPa 5 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 11.4 NNO max 15.8 Maestrale 84 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 14.1 N max 17.2 Tramontana 64 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.2° perc. +19.5° Assenti 13.5 NNE max 12.6 Grecale 47 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 13.8 NNE max 12.6 Grecale 50 % 1023 hPa 17 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 10 NNE max 12.3 Grecale 61 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15° perc. +14.2° Assenti 8.1 N max 8.8 Tramontana 60 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.4° perc. +13.5° Assenti 7.8 N max 8.7 Tramontana 61 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:37

